Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na hangi Avrupa kulüpleri talip?

23 yaşındaki oyuncu, iyi performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Yeni sezonda takımı gençleştirmeye çalışan Fatih Terim, bunun meyvelerini de yavaş yavaş almaya başlamış gibi görünüyor.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, formunu yükseltmeye devam ediyor.

En son UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova deplasmanında ağları havalandıran millî futbolcu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Kerem Aktürkoğlu'un hangi kulüpler takip ediyor?

Hürriyet'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Fransız ve Alman kulüplerinin de dikkatini çekti.



Takıma bedelsiz olarak kazandırılan Kerem’i yakından takip eden kulüpler arasında Lyon, Nantes, Bordeaux ve Wolfsburg bulunuyor.

23 yaşındaki oyuncu için planları uzun vadeli olan Galatasaray’ın hedefi ise millî oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak.

Kerem’in potansiyeline ve daha fazla gelişim göstereceğine inanan Terim de sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonunda tamamlanacak oyuncu ile yeni mukavele yapılması yönünde rapor hazırladı.

Genç oyuncu, 1.5 yıl önce scout ekibinin önerisi ve Fatih Terim'in olumlu raporu sonrasında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Galatasaray’a katıldığında piyasa değeri sadece 200 bin euro olan Kerem Aktürkoğlu’nun güncel değeri ise 6 milyon euro'ya yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun 2021-22 sezonu performansı

Sarı-kırmızılılar için önemli bir koz haline gelen Kerem, bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda toplamda 18 maça çıktı.

23 yaşındaki futbolcu, söz konusu 18 karşılaşmada dört gol atıp üç asist yaptı.

Kerem, dört golün ikisini UEFA Avrupa Ligi elemelerinde, birini UEFA Avrupa Ligi'nde diğerini ise Spor Toto Süper Lig'de kaydetti.

Üç asistin üçü de Avrupa Ligi elemelerinde geldi.

Kerem, dar alanda çabukluğuyla ve topla birlikte dikine kat edebilme özelliğiyle, aynı zamanda etkili son vuruşlarıyla dikkat çekiyor.

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