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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu: Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yok

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AA
Galatasaray resmi internet sitesinden kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın devre arası kampında yer alacak oyuncular açıklandı.

Japonya Milli Takımı’nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almazken, teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera takıma 6 Ocak Pazar günü katılacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu

Kaleciler : Fernando Muslera, Batuhan Şen, İsmail Çipe.

Editörün Seçtikleri

Savunma : Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Gökay Güney, Ozan Kabak.

Orta Saha : Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Sofiane Feghouli.

Forvet : Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Muğdat Çelik.

Hazırlık kampının son etabı için 11 Ocak Cuma günü Almanya’nın Leipzig kentine geçecek olan Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de Red Bull Arena’da karşılaşacak.

 

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