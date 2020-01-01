Galatasaray'ın kalan maçları, fikstürü (2020/21)
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AA
Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Galatasaray (7 Puan)
|5
|Alanyaspor
|6
|BB Erzurumspor (D)
|7
|Ankaragücü
|8
|Sivasspor (D)
|9
|Kayserispor
|10
|Çaykur Rizespor (D)
|11
|Hatayspor
|12
|BAY
|13
|Karagümrük (D)
|14
|Göztepe
|15
|Trabzonspor (D)
|16
|Antalyaspor
|17
|Konyaspor (D)
|18
|Gençlerbirliği
|19
|Beşiktaş (D)
|20
|Denizlispor
|21
|Yeni Malatyaspor (D)
|22
|Gaziantep (D)
|23
|Başakşehir
|24
|Fenerbahçe (D)
|25
|Kasımpaşa
|26
|Alanyaspor (D)
|27
|BB Erzurumspor
|28
|Ankaragücü (D)
|29
|Sivasspor
|30
|Kayserispor (D)
|31
|Çaykur Rizespor
|32
|Hatayspor (D)
|33
|BAY
|34
|Karagümrük
|35
|Göztepe (D)
|36
|Trabzonspor
|37
|Antalyaspor(D)
|38
|Konyaspor
|39
|Gençlerbirliği (D)
|40D
|Beşiktaş
|41
|Denizlispor (D)
|42
|Yeni Malatyaspor