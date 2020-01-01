Galatasaray

Galatasaray'ın kalan maçları, fikstürü (2020/21)

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Etebo, Belhanda, Mbaye Diagne - Galatasaray
AA
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Galatasaray'ın kalan maçları...

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Hafta

Galatasaray (7 Puan)

5 Alanyaspor
6 BB Erzurumspor (D)
7 Ankaragücü
8 Sivasspor (D)
9 Kayserispor
10 Çaykur Rizespor (D)
11 Hatayspor
12 BAY
13 Karagümrük (D)
14 Göztepe
15 Trabzonspor (D)
16 Antalyaspor
17 Konyaspor (D)
18 Gençlerbirliği
19 Beşiktaş (D)
20 Denizlispor
21 Yeni Malatyaspor (D)
22 Gaziantep (D)
23 Başakşehir
24 Fenerbahçe (D)
25 Kasımpaşa
26 Alanyaspor (D)
27 BB Erzurumspor
28 Ankaragücü (D)
29 Sivasspor
30 Kayserispor (D)
31 Çaykur Rizespor
32 Hatayspor (D)
33 BAY
34 Karagümrük
35 Göztepe (D)
36 Trabzonspor
37 Antalyaspor(D)
38 Konyaspor
39 Gençlerbirliği (D)
40D Beşiktaş
41 Denizlispor (D)
42 Yeni Malatyaspor

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