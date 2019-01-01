Galatasaray'ın ilk resmi maçı ne zaman? Galatasaray sezonu ne zaman açacak?

2018-19 sezonunu çift kupayla kapatan sarı kırmızılıların yeni sezondaki ilk resmi maçı ne zaman?

, 2018-2019 sezonunu Süper Lig ve Kupası'nda zafere ulaşarak tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip gözünü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği 2019-2020 sezonuna çevirdi

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda ilk resmi maçı ne zaman?

Sezonu çifte kupayla kapatan sarı kırmızılılar, doğrudan Şampiyonlar Ligi biletini de cebe koyarak yaz kampını daha geç başlatma fırsatını yakaladı.

Buna rağmen Fatih Terim'in öğrencileri ilk resmi maçına lig başlamadan önce Süper Kupa'da çıkacak.

Her yaz Süper Lig öncesi düzenlenen müsabakanın 2019 ayağında Galatasaray ve Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yeri ve tarihi henüz belli değil.