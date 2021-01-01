Galatasaray'ın değişen iç saha karnesi! Seyircisiz maçlarda kükreyemiyor

Şampiyon olduğu iki sezonda, sahasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, salgın sonrası seyircisiz oynanmaya başlayan maçlarda eski günlerini arattı.

Şampiyonluğa ulaştığı 2017/2018 ve 2018/2019'da iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon pandemi sonrası ve bu sezon evindeki bu ezici üstünlüğü kaybetti.

2017/2018 sezonunun 16. haftasında Igor Tudor'un yerine Fatih Terim göreve gelmiş ve sarı - kırmızılılar iç sahada o sezon mağlubiyet görmeden şampiyon olmuştu.

Galatasaray, 2017/2018 sezonunda iç sahada 2,88 gibi müthiş bir puan ortalaması yakalamıştı.

2018/2019'da da yenilmedi

Ertesi sezon yine şampiyon olan Galatasaray iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi. Fatih Terim'in öğrencileri 2018/2019 sezonunda, Türk Telekom Stadyumu'nda 2,52 puan ortalamasıyla oynamıştı.

Galatasaray, 2018/2019 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde kupayı müzesine götürmüştü.

Ne olduysa pandemiden sonra oldu

Koronavirüs pandemisinden dolayı Türk Telekom Stadyumu'nda, seyircisiz oynanan ilk maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 2019/2020 sezonunda seyircisiz oynadığı 4 lig maçında bir kez kazanabildi.

2020/2021 sezonunda ise Galatasaray iç sahada oynadığı 15 maçın sadece 9'unda sahadan 3 puanla ayrılabildi. İki kez mağlup olan sarı-kırmızılı ekip 4 kez de berabere kaldı.

Galatasaray Süper Lig'de geçen sezon da dahil olmak üzere iç sahada 19 maçta 10 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Fatih Terim'in öğrencilerinin pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan iç saha maçlarında puan ortalaması 1,89'a kadar geriledi.

Galatasaray'ın kalan iç saha maçları

Galatasaray bir sonraki iç saha maçını 10 Nisan'da Karagümrük ile oynayacak. 21 Nisan'da Trabzonspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar bir sonraki iç saha maçında ise Konyaspor ile karşılaşacak.

9 Mayıs'ta iç sahada Beşiktaş ile mücadele edecek olan Galatasaray, son hafta sahasında Denizlispor ile oynadıktan sonra sezonu tamamlayacak.