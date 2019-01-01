Galatasaray'ın hedefinde Gökhan Töre ve Şener Özbayraklı var

Sarı-kırmızılıların yeni sezonda ezeli rakiplerinden iki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan 'da yeni sezon planlamalarına başlanıldı.

Fanatik' ten Safa Can Konuksever'in haberine göre; takımda sözleşmeleri sona eren Sinan Gümüş, Muğdat Çelik ve Eren Derdiyok ile vedalaşılacak. Selçuk İnan'In durumu ise belirsizliğini koruyor.

Önümüzdeki sezon kadroyu yerli oyuncularla takviye etmek isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde ise Gökhan Töre ve Şener Özbayraklı var. Kadro dışı kaldığı Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Gökhan, Galatasaray'a gelmek için tüm şartları kabul etmeye hazır. 'deki mukavelesi sona eren Şener de Fatih Terim tarafından alternatif sağ bek olarak düşünülüyor.

İki transferin de Haziran ayının başında açıklanma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.