Galatasaray

Galatasaray'ın hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)

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Galatasaray training
www.galatasaray.org
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor ve Kasımpaşa ile ne zaman, saat kaçta oynayacak?

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, hazırlık karşılaşmalarına başladı.

İlk olarak 28 Ağustos Perşembe günü İstanbulspor'u 1-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

24 Ağustos'ta oynanması planlanan Eyüpspor mücadelesi ise iptal edildi.

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    Galatasaray önümüzdeki günlerde oynayacağı iki karşılaşmayla hazırlıklarına devam edecek.

    Galatasaray'ın hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)

    3 Eylül Perşembe:

    Haberin devamı aşağıda

    17:00 | Galatasaray - Hatayspor (Türk Telekom)

    5 Eylül Cumartesi:

    17:00 | Galatasaray - Kasımpaşa (Türk Telekom)

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