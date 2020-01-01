Galatasaray'ın hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)
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Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, hazırlık karşılaşmalarına başladı.
İlk olarak 28 Ağustos Perşembe günü İstanbulspor'u 1-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
24 Ağustos'ta oynanması planlanan Eyüpspor mücadelesi ise iptal edildi.
Galatasaray önümüzdeki günlerde oynayacağı iki karşılaşmayla hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray'ın hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)
3 Eylül Perşembe:
17:00 | Galatasaray - Hatayspor (Türk Telekom)
5 Eylül Cumartesi:
17:00 | Galatasaray - Kasımpaşa (Türk Telekom)