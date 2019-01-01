Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Hatayspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
Bugün akşam saatlerinde Hatay'a gidecek olan Galatasaray kafilesinde Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Fernando, Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Yuto Nagatomo yer almadı.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Ferreira Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcao, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.