Galatasaray'ın gündemindeki Christian Luyindama kimdir? Luyindama'nın FM 19 profili

Galatasaray, Standard Liege'den Christian Luyindama'yı transfer etmek istiyor. Peki Christian Luyindama kimdir?

Galatasaray, Christian Luyindama'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bip Spor'un haberine göre Fatih Terim'in transferde ısrarcı olması üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Krasnodar'ın Luyindama için 5.5 milyon euro teklif etmesinin ardından Galatasaray, Luyindama için girişimlerini sıklaştırdı.

Peki Luyindama kimdir, nasıl bir stoperdir? Luyindama'yı yakından tanıyın.

Christian Luyindama kimdir, artıları ve eksileri nelerdir?

8 Ocak 1994'te Kongo'nun Kinşasa kentinde dünyaya gelen Luyindama, Avrupa'ya adımını Standard Liege ile attı.

Ocak 2017'de kiralık olarak Belçika ekibine katılan Luyindama, yaz aylarında bonservisiyle transfer oldu.

1,5 sezondur Standard Liege forması giyen Luyindama, ligin en dikkat çeken ve en iyi birkaç stoperinden biri olmayı başardı.

Christian Luyindama nasıl bir stoperdir?

191 cm boyundaki Luyindama, uzun boyuna karşın olduça süratli bir savunmacı. Boyunu hava toplarında avantaja dönüştüren Christian Luyindama, hücuma da çıkmayı çok seviyor.

Kritik maçlarda sorumluluk alan ve rakip kalede gol arayıp bulabilen karakterdeki savunmacı, takımın lider isimlerinden biri.

Luyindama FM 19 profili