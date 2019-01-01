Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram kimdir?

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında kadroda kendine yer bulan Emin Bayram kimdir?

Süper Lig'in 12. haftasının açılış mücadelesinde , 'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlıyor.

Fernando Muslera, Christian Luyindama, Radamel Falcao gibi yıldızlarından sakatlıkları sebebiyle yararlanamayan sarı kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in kadroda yer verdiği Emin Bayram dikkatleri üzerine çekti.

Emin Bayram kimdir?

2 Nisan 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Bayram, futbola Galatasaray'ın altyapısında başladı.

Stoper pozisyonunda görev alan genç oyuncu, 2018 yılında sarı kırmızılı ekibin 16 Yaş Altı Takımı'nda kendine yer buldu.

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Emin Bayram, 1 Kasım 2019 tarihinde Galatasaray ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Bu sezon 3'ü UEFA Gençlik Ligi olmak üzere, toplam 5 kere Galatasaray 19 Yaş Altı takımı'nın formasını giyen Emin Bayram, Galatasaray'ın 'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Genç oyuncu aynı zamanda 17 Yaş Altı Milli Takımı ile 3 kez sahaya çıktı.