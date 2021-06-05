Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'e müjde: Ödülleri bulundu

Evine giren hırsızlar tarafından ödülleri çalınan Mario Jardel, 'manevi değeri yüksek' dediği altın, gümüş ve bronz ayakkabılarına kavuştu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski yıldız oyuncu Mario Jardel'e Brezilya polisinden güzel haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren Jardel'in aktif futbolculuk döneminde kazandığı ödüller çalınmıştı. Harekete geçen emniyet güçleri suçluları yakalarken Jardel'in çalınan altın, gümüş ve bronz krampon ödüllerini de ele geçirdi.

Polisin yaptığı takip sonucunda hırsızların, ödüllerle birlikte Fortaleza'da bir evde yakalandığı açıklandı.

Jardel'den paylaşım

Mario Jardel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ödüllerin kendisi için manevi değerlerinin paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Mario Jardel'in kariyerinden satırbaşları

Vasco de Gama'da profesyonel olan Brezilyalı yıldız, Avrupa'ya ilk çıkışını 1996'da Porto'ya transfer olarak yaptı.

2000 yılında Galatasaray'a transfer olan Jardel attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelirken, UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid'e attığı iki golle bu kupayı sarı - kırmızılıların kazanmasında büyük rol oynadı.

Bir sezon sonra Galatasaray'dan Sporting Lisbon'a transfer olan Brezilyalı oyuncu ardından yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir türlü eski günlerine dönemedi. Jardel, 2012 yılında aktif futbolculuk kariyerine son verdi.