Galatasaray'ın eski teknik direktörü yeniden Serie A'da

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam üçüncü İtalya macerasına başladı.

2017 yılında Galatasaray’ı çalıştıran Igor Tudor, Serie A ekiplerinden Verona’nın başına geçti.

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Verona, üç maçını da kaybederek puan tablosunun dibine demir atmıştı. Yönetim, bu beklenmedik performansın ardından daha bu yaz takımın başına getirilen Eusebio Di Francesco’nun görevine son verdi.

Sabah Di Francesco’nun ayrılık haberini açıklayan Verona, aynı gün içinde Igor Tudor ile anlaştığını duyurdu. 43 yaşındaki Hırvat teknik adam daha önce Serie A’da Udinese’yi yönetmişti.

Türkiye'den İtalya'ya geçmişti

Galatasaray’dan ayrıldıktan beş ay sonra, Nisan 2018’de Udinese’nin başına geçen Tudor, takımı Serie A’da tutmayı başarmış, ancak yönetimden yeni kontrat teklifi gelmemesi üzerine kulüpten ayrılmıştı.

Mart 2019’da Udinese’de tekrar patron koltuğuna oturan Tudor’un macerası yine uzun sürmedi. Bu kez sekiz ayın ardından kötü sonuçlar nedeniyle Tudor takımdan gönderildi.

Yarım sezon Hajduk Split’i çalıştıran Tudor, buradaki görevinden istifa ederek Juventus’ta Andrea Pirlo’nun yardımcılığını yapmaya başlamıştı. Geçen sezon sonunda Pirlo’nun kovulmasıyla Tudor da Juventus’tan ayrıldı.

Tudor geçmişte PAOK ve Karabükspor takımlarında da görev yapmıştı. Serie A’da Siena ve Juventus formalarıyla uzun yıllar top koşturan Tudor, Hırvatistan milli takımında Igor Stimac’ın yardımcılığını da yürüttü.

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