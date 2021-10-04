Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink, Türkiye'de yeniden sahalara döndü

Hollandalı teknik direktör, İskenderunspor'u çalıştıracak.

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, Türkiye'de yeşil sahalara geri döndü.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İskenderunspor'un CEO'su olan Hollandalı hoca, üst üste yaşanan puan kayıplarından sonra Ümit Karan ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Ne söylendi?

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, teknik direktör değişikliğiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Yeni bir takım kurduk. Ne olursa olsun dünkü maçı kazanmamız gerekiyordu, fakat kazanamadık. Üzgünüz. Kendi aramızda değerlendirme yaptık. Ümit Karan hocamız, bugün itibariyle ekibiyle beraber istifa etti.

"Ümit Karan tabii ki benim aile dostum. Ben de bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Ama biz işimize gücümüze bakacağız. Profesyonel bir iş yapıyoruz.

"Ümit Karan ve ekibine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İskenderun’a geldiği, İskenderunspor'u tanıttığı için kendisine teşekkür ediyorum.

"Yeni bir hoca arayışına gitmeyi de kesinlikle düşünmüyoruz. Kulübümüzün başında Jan Olde Riekerink gibi bir hocamız var. Teknik ekip sorununu da kendi içimizde çözmek istiyoruz."

Riekering, Galatasaray'da ne yapmıştı?

2016 yılının mart ayında Galatasaray'ın teknik direktörü olan Jan Olde Riekerink, 11 ay sarı-kırmızılıların başında görev yaptı.

Hollandalı hoca, bu süreçte Galatasaray'ın başında 41 maça çıktı ve 1.83'lük bir puan ortalaması elde etti.

2017'nin şubat ayında sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan 58 yaşındaki hoca, önce Heerenveen ardından da Cape Town City'i çalıştırdı.

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