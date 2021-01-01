Galatasaray'ın eski hocası Cesare Prandelli, görevinden istifa etti

2014-2015 sezonunun ilk 10 maçında sarı-kırmızılıları çalıştıran İtalyan teknik adam, 2020'nin kasım ayında göreve başladığı Fiorentina'yı bıraktı.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da ayrılık.

Mor Menekşeler'in teknik direktörü Cesare Prandelli, Fiorentina'dan istifa etti. İtalyan kulübü, resmî sitesinden yaptığı duyuru ile bu ayrılığı doğruladı.

Ne söylendi?

Fiorentina kulübü, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin istifasını yaptığı yazılı açıklamayla, şu sözlerle duyurdu:

"Cesare Prandelli salı günü istifasını sundu ve kulüp kararını kabul etti. Bunun arkasındaki sebeplerin futbolun ötesine geçtiğini kabul etti.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Prandelli hoca olarak her şeyini verdi ve onu Fiorentin'ya, Floransa şehrine bağlayan derin bağı bir kez daha gösterdi.

Başkan Rocco Commisso, yönetim, takım ve tüm Fiorentina taraftarları Prandelli'ye teşekkür ediyor ve hem kişisel hem de profesyonel olarak gelecekteki çabalarında ona iyi şanslar diliyor."

Cesare Prandelli kaç puan topladı?

2020'nin kasım ayında Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam, Serie A kulübüyle ligde 21 maça çıktı.

Fiorentina, Prandelli'nin takımı yönettiği 21 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 6 beraberlik elde etti ve 12 kez de mağlup oldu.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu AC Milan'a evinde 3-2 yenilen Fiorentina'da Prandelli, o maçın ardından birkaç gün sonra istifa etti.

Cesare Prandelli, Galatasaray'ı ne zaman çalıştırdı?

İtalyan teknik direktör, sarı-kırmızılıları ile 2014-2015 sezonunun ilk 10 maçında çalıştırdı.

Süper Lig'de 10 maça çıkan Prandelli, 6 galibiyet alırken 1 beraberlik elde etti 3 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Prandelli yönetiminde çıktığı beş maçın dördünü kaybederken, birinde berabere kaldı.

Dortmund'a iki kez kaybeden Prandelli, Arsenal'e ve Anderlecht'e de birer kez kaybederken, grubun ilk maçında Belçika ekibinden 1-1'lik skorla puan almayı başarmıştı.

Prandelli, Galatasaray'da 1.25'lik bir puan ortalamasını yakalerken, yerini Hamza Hamzaoğlu'na bıraktı.

İtalyan teknik adam, Galatasaray'dan sonra sırasıyla Valencia, Al-Nasr, Genoa ve Fiorentina kulüplerini çalıştırdı.