Galatasaray'ın eski futbolcusu Song karantinada

Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song, Covid-19 şüphesiyle karantina altında tutuluyor.

'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla 'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Daha fazla takım

'de Galatasaray ve 'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.