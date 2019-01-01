Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosunda bulunan Gökay Güney kimdir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda 20 yaşındaki Gökay Güney de yer alıyor. Peki Gökay Güney kimdir?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde ile , Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olduğu sarı kırmızılı ekipte, ekibiyle oynanacak maçın 18 kişilik kadrosunda genç oyuncular bulunuyor.

Bu isimlerden biri de Gökay Güney.

Gökay Güney kimdir?

19 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökay, 2016 yılında Galatasaray'ın 19 ve 21 Yaş Altı Takımlarında forma giymeye başladı.

Stoper mevkinde forma giyen genç oyuncu 2015-2016 sezonunda 8 maçta sahaya çıktı.

14 Aralık 2016'da A Takım ile ilk maçına çıkan Gökay Güney, sarı kırmızılı ekibin 24 Erzincanspor ile oynadığı Kupası E Grubu maçında ilk 11'de yer aldı ve 46 dakika süre aldı.

Bir sonraki sezon 21 Yaş Altı Takımı'nın formasını 30 kere giyen genç oyuncu 2 gol kaydetti. 2017-2018 sezonunda da Türkiye Kupası'nda şans bulan savunma oyuncusu, Bucaspor ve Sivas Belediyespor karşısında sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Haberin devamı aşağıda

Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig sahnesine adım atan Gökay, 19 Ocak 2019 tarihinde oynanan Ankaragücü maçında 4 dakika sahada yer aldı.

20 yaşındaki oyuncu Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı formasını da 9 kez giymeyi başardı.