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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu: Martin Linnes kadroda yok

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AA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanşında Portekiz Benfica ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Martin Linnes kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kadroda yer alan futbolcular yer alırken, Martin Linnes'e yer verilmedi.

Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Editörün Seçtikleri

Kaleci: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Savunma: Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo

Orta Saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda,  Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Sofiane Feghouli

Forvet: Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Mbaye Diagne

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