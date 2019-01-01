Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu: Martin Linnes kadroda yok
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AA
Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kadroda yer alan futbolcular yer alırken, Martin Linnes'e yer verilmedi.
Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Fernando Muslera, İsmail Çipe
Savunma: Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo
Orta Saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Sofiane Feghouli
Forvet: Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Mbaye Diagne