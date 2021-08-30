Galatasaray’ın rakibi Lokomotiv Moskova, Chelsea’nin genç yıldızını rekor bedelle transfer ediyor.

Ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Randers’ı mağlup eden Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova’nın yer aldığı E Grubu’nda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Sportif direktörlük görevine dünyaca ünlü Alman isim Ralf Rangnick’i getiren Rus temsilcisi, Chelsea’nin 19 yaşındaki genç yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.

Lokomotiv Moskova’nın Tino Anjorin’i 17 milyon pound’luk satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Ayrıca İngiliz temsilcisi, 34 milyon pound’luk geri alma maddesine de sahip olacak.

Chelsea Anjorin’i neden gönderiyor?

Chelsea, yetiştirdiği birçok genç oyuncuyu bu transfer döneminde takımdan gönderdi. Tino Livramento ve Dynel Simeu ikilisi Southampton’a giderken Lewis Bate de Leeds United’la anlaşmıştı.

İngiltere U-20 takımının da en öne çıkan isimlerinden olan Anjorin, muhtemelen bu isimler arasında en yetenekli olanıydı.

Teknik direktör Tuchel’in de beğendiği ve geçtiğimiz ocak ayından itibaren A Takım’a yükselterek süre verdiği oyuncu, takımdan ayrılan diğer gençlerden bu yönüyle ayrılıyordu.

Ancak Lokomotiv’in teklifini bir uzun vadede bir gelir kaynağı olarak gören Chelsea, anlaşmayı onayladı.

Chelsea’yi transfer döneminin son günlerinde neler bekliyor?

Chelsea, Sevilla’dan Jules Kounde ve Atletico Madrid’den Saul Niguez’i kadrosuna katmak istiyor.

Kounde için Sevilla, 65 milyon pound’un altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini bildirdi.

Saul için ise Chelsea, opsiyonlu kiralama teklifi yaparak transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu isimlerin üzerine Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek ve Ethan Ampadu gibi isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Borussia Dortmund’un kiralamak istediği Hudson-Odoi’un geleceği henüz netleşmedi.

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