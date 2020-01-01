Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi 31 Ağustos'ta yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.
Kura çekimi beIN SPORTS’tan ve UEFA’nın resmi internet sitesinden naklen yayınlanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Neftçi (Azerbaycan)
Lokomotif Tiflis (Gürcistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Zeljeznicar (Bosna Hersek)
Beşiktaş ve diğer kulüplerin kurası ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundan devam edecek olan Beşiktaş'ın rakibi, 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.
Avrupa Ligi'ne 3. turdan katılacak bir diğer temsilcimiz Alanyaspor'un kurası da aynı gün yapılacak.
Üçüncü tur maçları ise 24 Eylül'de tek maçı usulü ile oynanacak.