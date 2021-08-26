Avrupa Ligi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Kuraya kaçıncı torbadan giriyor?

İdil Erin Tetik
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AA
Randers'ı İstanbul'da 2-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki yoluna devam ediyor. Peki Aslan'ın muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers engelini geçerek gruplara kalmaya hak kazandı.

İlk maçı 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar rövanştan da 2-1 galip ayrıldı.

Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim olacak?

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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

32 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12 takım doğrudan gruplara kalmıştı.

10 takım ise play-off oynayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip grup kuralarına 4. torbadan katılacak.

1. TORBA 2.TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Olympique Lyon Celtic Marseille  Rapid Wien
Napoli Eintracht Frankfurt Ludogorets GALATASARAY
Bayer Leverkusen Kızıl Yıldız West Ham Legia Varşova
Dinamo Zagreb  Leicester City Real Sociedad FC Midtjylland
Lazio Rangers Real Betis Ferencvaros
Olympiacos Lokomotiv Moskova FENERBAHÇE Brondby
AS Monaco KRC Genk Spatak Moskova Sturm Graz
Sporting Braga PSV Sparta Prag Royal Antwerp

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak.

TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

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