Avrupa Ligi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?

Tolga İnan
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AA
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna E Grubu'nda devam ediyor. Peki Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü nasıl?

Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Galatasaray, 27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından E Grubu'nda yer aldı.

Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan sarı-kırmızılılar, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

Avrupa Ligi grupları

E GRUBU
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
GALATASARAY
D GRUBU
Olympiakos
Eintracht Frankfurt
FENERBAHÇE
Antwerp
A GRUBU
Lyon
Rangers
Sparta Prague
Brøndby
B GRUBU
Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C GRUBU
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Varşova
F GRUBU
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets Razgrad
Midtjylland
G GRUBU
Bayer Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencváros
H GRUBU
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Viyana

Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak, Galatasaray'ın maçları hangi tarihlerde?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

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Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar son 16 turuna yükselecek. Grup ikincileri, Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü sırayı alan takımlarla playoff turunda karşılaşacak. Playoff turunun galipleri son 16'ya çıkacak. Grup üçüncüleri ise yollarına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nin bu seneki finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

Maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 16 Eylül

Grup 2. maçları: 30 Eylül

Grup 3. maçları: 21 Ekim

Grup 4. maçları: 4 Kasım

Grup 5. maçları: 25 Kasım

Grup 6. maçları: 9 Aralık

Playoff turu ilk maçları: 17 Şubat 2022

Playoff turu rövanş maçları: 24 Şubat 2022

Son 16 turu ilk maçları: 10 Mart 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 17 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 7 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 14 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 28 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 5 Mayıs 2022

Final maçı: 18 Mayıs 2022

Galatasaray'ın fikstürü

Stat Maç
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Lazio
Orange Vélodrome Marsilya - Galatasaray
RZD Arena Lokomotiv Moskova - Galatasaray
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Lokomotiv Moskova
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Marsilya
Stadio Olimpico Lazio - Galatasaray

 

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