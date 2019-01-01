Kadınlar Dünya Kupası
Galatasaray

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

Yorum()
Galatasaray.org
Sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

2019-2020 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek olan Galatasaray, transfer döneminin en aktif takımlarından biri konumunda.

Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti?

Sarı kırmızılılar, şu ana kadar transferde daha çok bonservisini elinde bulunduran oyunculara yöneldi.

Oyuncu Eski takımı Bonservis
Christian Luyindama Standard Liege 5 milyon euro
Valentine Ozornwafor Enyimba Aba 300 bin euro
Adem Büyük Yeni Malatyaspor Bedelsiz
Şener Özbayraklı Fenerbahçe Bedelsiz
Ryan Babel Fulham Bedelsiz
Jimmy Durmaz Toulouse Bedelsiz

Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri

(do not use) bant

Galatasaray hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?

Galatasaray, sözleşmesi sona eren dört oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Sinan Gümüş Sözleşmesi sona erdi
Eren Derdiyok Sözleşmesi sona erdi
Muğdat Çelik Sözleşmesi sona erdi
Selçuk İnan Sözleşmesi sona erdi

 

Goal twitter

 

Kapat