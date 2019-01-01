Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

Sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

2019-2020 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek olan , transfer döneminin en aktif takımlarından biri konumunda.

Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti?

Sarı kırmızılılar, şu ana kadar transferde daha çok bonservisini elinde bulunduran oyunculara yöneldi.

Oyuncu Eski takımı Bonservis Christian Luyindama Standard Liege 5 milyon euro Valentine Ozornwafor Enyimba Aba 300 bin euro Adem Büyük Bedelsiz Şener Özbayraklı Bedelsiz Ryan Babel Bedelsiz Jimmy Durmaz Bedelsiz

Galatasaray hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?

Galatasaray, sözleşmesi sona eren dört oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.