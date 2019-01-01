Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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Galatasaray.org
2019-2020 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek olan Galatasaray, transfer döneminin en aktif takımlarından biri konumunda.
Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti?
Sarı kırmızılılar, şu ana kadar transferde daha çok bonservisini elinde bulunduran oyunculara yöneldi.
|Oyuncu
|Eski takımı
|Bonservis
|Christian Luyindama
|Standard Liege
|5 milyon euro
|Valentine Ozornwafor
|Enyimba Aba
|300 bin euro
|Adem Büyük
|Yeni Malatyaspor
|Bedelsiz
|Şener Özbayraklı
|Fenerbahçe
|Bedelsiz
|Ryan Babel
|Fulham
|Bedelsiz
|Jimmy Durmaz
|Toulouse
|Bedelsiz
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Galatasaray hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?
Galatasaray, sözleşmesi sona eren dört oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.
|Sinan Gümüş
|Sözleşmesi sona erdi
|Eren Derdiyok
|Sözleşmesi sona erdi
|Muğdat Çelik
|Sözleşmesi sona erdi
|Selçuk İnan
|Sözleşmesi sona erdi