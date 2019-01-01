Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.

'ın 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk lig maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri iç sahadaki ilk maçında ise 'u konuk edecek.

Galatasaray - derbisi ne zaman?

Galatasaray, sezonun ilk derbi maçına ligin altıncı haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında Beşiktaş'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son derbi maçta ise 13. haftada 'a konuk olacak.