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Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü

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Galatasaray
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk lig maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri iç sahadaki ilk maçında ise Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray, sezonun ilk derbi maçına ligin altıncı haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında Beşiktaş'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son derbi maçta ise 13. haftada Trabzonspor'a konuk olacak.

 

 

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