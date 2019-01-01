Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü
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Galatasaray
Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk lig maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri iç sahadaki ilk maçında ise Konyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray, sezonun ilk derbi maçına ligin altıncı haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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Sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında Beşiktaş'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son derbi maçta ise 13. haftada Trabzonspor'a konuk olacak.