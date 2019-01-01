Galatasaray'ın 17 yaşındaki forveti Erencan Yardımcı kimdir?

Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçta kadroya alınması beklenen Erencan Yardımcı kimdir? Erencan Yardımcı nasıl bir oyuncu?

'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlıklarının devam etmesinin ardından Ryan Babel'in de Milli Takımı'nda sakatlanması Fatih Terim'in elini kolunu bağladı.

Tecrübeli teknik adamın karşılaşmasında Adem Büyük'e şans vermesi beklenirken, genç forvet Erencan Yardımcı'nın da kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Erencan Yardımcı'yı yakından tanıyalım...

Erencan Yardımcı kimdir?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 11 yaşında Kocaelispor'da başladı.

2014 yılında 41 Futbol Kulübü'ne geçen genç futbolcu, 2017 yılında Galatasaray Altyapısı'nın dikkatini çekti ve sarı kırmızılı takımın bünyesine dahil oldu.

Genç golcü, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasını gol kralı olarak tamamladı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezon U17 Ligi'ni 13 golle tamamlayan 17 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim tarafından A Takım'ın kamp programına alındı.

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Bu sezon A Takım'da forma şansı bulamayan Erencan Yardımcı, U19 Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol attı.

Erencan Yardımcı nasıl bir futbolcu?

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Erecan'ın en öne çıkan özelliği yaşıtlarının çok üstünde olan fiziği.

2002 doğumlu futbolcu rakip savunmalara yaptığı baskıyla öne çıkıyor.