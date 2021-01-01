Galatasaray'ı umutlandıran istatistik: Fatih Terim son 14 haftada yarıştaysa şampiyonluk vermiyor!

Süper Lig'de son 14 haftaya ilk sırada giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim daha önce bu durumdayken hiç şampiyonluk kaybetmedi.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray şampiyonluk hedefine odaklanırken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in bu yoldaki istatistikleri sarı-kırmızılı taraftarlara güven veriyor.

Pandemiden dolayı bu sezon 40 hafta üzerinden oynanacak Süper Lig'de geride kalan 26 maçla birlikte son 14 haftaya girilirken, Terim'in bu dönemlerdeki yüksek başarı grafiği dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.

Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyeri boyunca son 14 haftaya girilirken ilk iki sırada yer aldığı yedi sezonun tamamında mutlu sona ulaşmayı başaran Fatih Terim bu dönemlerde hiçbir rakibine şampiyonluk şansı tanımadı.

Galatasaray'daki sekiz şampiyonluğunda son 14 haftalara dört kez lider, üç kez ikinci ve bir kez de üçüncü sırada giren Fatih Terim'in takımlarının bu dönemde ilk üçte yer alıp şampiyonluğu kaybettiği tek sezonda 2002-2003 sezonu oldu.

20'nci hafta sonunda 42 puanla Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Beşiktaş ve Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin gerisinde kalan Galatasaray sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Fatih Terim dönemindeki Galatasaray'ın liglerin bitimine 14 hafta kala durumları

Sezon Puan Sıra Sezon sonu sırası 19-20 36 6 6 18-19 36 2 1 17-18 41 2 1 12-13 37 1 1 11-12 46 1 1 03-04 34 5 6 02-03 42 3 2 99-00 51 1 1 98-99 46 2 1 97-88 39 3 1 96-97 47 1 1



