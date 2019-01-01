Galatasaray'dan Ze Luis için resmi teklif! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 28 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Spartak Moskova forması giyen Ze Luis'in transferi için düğmeye bastığı konuşuluyor.

Turkcell BipSpor'un haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncu için Rus ekibine ilk resmi teklifini yaptı ve 7.5 milyon euro önerdi.

Haberde Galatasaray'ın Ze Luis ile anlaşmaya vardığı, Spartak Moskova ile pazarlıkların sürdüğü de kaydedildi.

Ze Luis, bu sezon Spartak Moskova forması altında çıktığı 24 resmi maçta 11 gole imza attı.

Terim, dört oyuncudan ikisini istiyor

Golcü transferi için sıkı çalışmalarını sürdüren ve transfer penceresinin kapanmasına çok az bir süre kala takviye gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, aday listesindeki dört oyuncudan ikisini istiyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, golcü transferi için Alan Carvalho, Benjamin Tetteh, Mbaye Diagne ve Divock Origi'yi kısa listesinde tutarken Fatih Terim bu dört oyuncudan ikisinin transferini istiyor.

Alan Carvalho, transfer olabilmek için Çin kulübüne baskı yaparken Terim'in ikinci adayı ise Liverpool'dan Divock Origi.

Galatasaray'dan gece yarısı paylaşımı

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden gece saat 02:14'te sürpriz bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ile teknik heyetten bazı isimlerin bulunduğu fotoğrafın paylaşılırken, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." yorumu yapıldı.

Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar... pic.twitter.com/nsCT6PtK0A — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Ocak 2019

Öte yandan yapılan paylaşımda yer alan tahtaya yazılı isimlerle ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Tahtanın bir bölümünde transfer listesindeki isimlerin yazılı olduğu ve bu bölümde Ze Luis, Wilfried Bony, Alan Carvalho, Manuel Fernandes, Emre Mor, Loic Remy, Jese Rodriguez ve Benjamin Tetteh'in yer aldığı iddia edildi.