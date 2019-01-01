Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Feghouli & Semih

Sofiane Feghouli ve Semih Kaya'nın adalelerinde orta derece zorlama ve kanama tespit edildi.

, 'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

derbisinin ardından yapılan tetkiklerde Sofiane Feghouli'nin sol alt arka adale grubunda, Semih Kaya'nın ise sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.