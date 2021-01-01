Galatasaray'dan rekor: En az topa sahip olduğu ve en az isabetli pas yaptığı maç

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanından üç puanla dönerken, son yıllardaki topa en az sahip olduğu 90 dakikayı oynadı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray zorlu deplasmandan üç puanla ayrılırken 90 dakika sonundaki istatistikler dikkat çekiciydi.

Ligin topa sahip olarak oynamak isteyen iki takımının buluşmasında skoru alan taraf Galatasaray olsa da topa sahip olan taraf ev sahibi takım oldu.

Maçı yüzde 28'lik topa sahip olma oranı ve 184 isabetli pasla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, her iki istatistikte de Opta' nın Türkiye'ye giriş yaptığı 2014-15 sezonundan bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

Fatih Terim'in takımı, sezon başından bu yana oynadığı karşılaşmalarda yüzde 55'lik topa sahip olma oranıyla oynarken, maç başına 397 isabetli pas yapıyordu.

Öte yandan üç puanla ayrıldığı mücadelede kalesine 24 şut çekilen Galatasaray, bu sezon kalesine en fazla şut çekilen maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takımın bu karşılaşma öncesinde kalesine en fazla şut çekilen mücadele ise 22 şutla yine ligin ilk yarısındaki Alanyaspor maçıydı.