Galatasaray'dan Onyekuru ve Adem Büyük açıklaması

Sarı Kırmızılılar'da Adem Büyük'ün sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği, Onyekuru'nun durumunun ise yarın belli ol

, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Henry Onyekuru'nun antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktığı ve sağlık durumunun yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Dünkü antrenmanı yarıda bırakan Adem Büyük'ün ise sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiği ifade edildi.