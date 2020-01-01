Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceğini açıkladı.

, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi kanallarından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."