Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mısırlı golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile oynadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, maçın ilk dakikalarında ceza sahası içinde yerde kaldı. Dizine darbe alan genç yıldıza sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Oyundan çıkan Mostafa Mohamed yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Galatasaray'dan açıklama

Sarı - kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından resmi internet sitesi üzerinden Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

"Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının beşinci dakikasında oyundan çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed’in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır.

"Buna ek olarak sol ayak bileği MR’ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Mostafa Mohamed'in, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, 20 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı PSV maçından önce tam kapasite antrenmanlara başlaması bekleniyor.