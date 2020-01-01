Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşehir maçında sakatlanan Uruguaylı oyuncunun durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

'ın başarılı sol beki Marcelo Saracchi, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır." denildi.

Saracchi, Hajduk Split ile oynanancak UEFA 3. ön eleme turu maçında görev alamayacak.

Daha fazla takım

Urugualı oyuncunun ligde Pazar günü ile oynanacak derbi maçta da forma giymesi beklenmiyor.