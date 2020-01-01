Süper Lig

Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Marcelo Saracchi Galatasaray
Depophotos
Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşehir maçında sakatlanan Uruguaylı oyuncunun durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Galatasaray'ın başarılı sol beki Marcelo Saracchi, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır." denildi. 

Saracchi, Hajduk Split ile oynanancak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında görev alamayacak.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Urugualı oyuncunun ligde Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta da forma giymesi beklenmiyor. 

    Kapat