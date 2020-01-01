Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl videosu

8 Temmuz 1974'te sarı kırmızılı camiaya adım atan Fatih Terim için Galatasaray'dan kutlama mesajı geldi.

Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 46. yılını kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı.

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Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken sarı-kırmızılı ekiple kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi.

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21 kupa

Tecrübeli teknik adamın, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısı 21.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.