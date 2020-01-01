Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Galatasaray, Konyaspor maçında sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin çalışamalara başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan antrenman günlüğü paylaşımında ’ın deplasmanda ’u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao’nun son durumları hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmeye göre Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Radamel Falcao ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan uzun süredir sakatlığı bulunan Florin Andone’nin de idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

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Galatasaray, maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da özel uçuşla Alanya’ya giderek mücadele için kampa girecek.