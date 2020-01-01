Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması
Kulüpten yapılan antrenman günlüğü paylaşımında Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao’nun son durumları hakkında bilgi verildi.
Bilgilendirmeye göre Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Radamel Falcao ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan uzun süredir sakatlığı bulunan Florin Andone’nin de idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da özel uçuşla Alanya’ya giderek mücadele için kampa girecek.