Belhanda'nın yeni adresi İspanya olabilir

Galatasaray'da, zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunduktan sonra sözleşmesi feshedilen Belhanda kariyerine La Liga'da devam edebilir.

Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, La Liga'ya transfer olabilir.

İspanyol Fichajes'te yer alan habere göre; Valencia, bonservisi elinde olan Faslı yıldızı transfer etmek istiyor. İspanyol ekibi finansal durumlarından dolayı bonservisi elinde olan düşük maliyetli oyuncuları takip ediyor.

Haberde ayrıca, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği belirtildi.

Belhanda'nın Türkiye kariyeri

2017 yılında Dinamo Kiev'den bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya transfer olan Belhanda, sarı - kırmızılı formayla dördüncü sezonunu yaşarken sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'da toplamda 131 maça çıkan yıldız oyuncu 22 gol atarken 26 kez de asist yaptı. Faslı oyuncu sarı - kırmızılı takımda iki kez Süper Lig şampiyonluğu, bir kez Türkiye Kupası zaferi ve bir kez de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Belhanda'nın kariyerinden satırbaşları

Fransa'nın Montpellier takımında profesyonel olan Younes Belhanda, 2013 yılında 10 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer oldu. 3 yıl Ukrayna ekibinde kalan Faslı yıldızın bir sonraki durağı kiralık olarak Schalke oldu.

Alman ekibinden sonra Nice de kiralanan oyuncu 2017'de Galatasaray ile sözleşme imzaladı.