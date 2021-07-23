Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau transferi için 6 milyon euro

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Rumen yıldız Alexandru Cicaldau ile anlamaya vardığı öne sürüldü.

PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından yeni transferleri bu eşleşmeye yetiştiremediği gerekçesiyle eleştirilen Galatasaray yönetimi transferde atağa kalktı. Romanya Ligi'nin eski başkanı Dumitru Dragomir televizyonda katıldığı canlı yayında aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile anlaştı.

BREAKING | Former Romanian league president Dumitru Dragomir just said live on TV that Galatasaray signed Craiova's Cicaldau for 6m euros +20% of future sale. #Galatasaray — Emanuel Roşu (@Emishor) July 23, 2021

Dragomir'in aktardığı bilgiye göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Universitatea Craiova takımına 6 milyon euro ve oyuncunun bir sonraki satışından 6 milyon euro ödemeyi kabul eden Galatasaray, Cicaldau'yu da ikna etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı yönetim ise habere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Skor gücü dikkat çekiyor

Romanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Cicaldau geçtiğimiz sezon ligde forma giydiği 28 karşılaşmada dokuz gol atarken, play off'ta ise dokuz maçta iki gol atmıştı. 2019-2020 sezonunu ise 14 gol, 5 asist gibi oldukça iyi bir istatistikle tamamlayan genç futbolcu, Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta altyapısından yetişmişti.

Kısa bir süre içerisinde kadrosunu güçlendirmesini sağlayacak birkaç oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray, geçtiğimiz yıllardaki Finansal Fair Play anlaşmasının sona ermesiyle birlikte transferde nispeten daha rahat bir hareket alanı bulmuştu.

Bir başka orta saha oyuncusu olan Berkan Kutlu ile de anlaşan Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna yeniden dahil etme çabalarını da sürdürüyor.

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