Galatasaray'da Yusuf Günay'ın testi pozitif çıktı

Daha önce test için gittiği hastanede müşade altında tutulan Yusuf Günay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Spor dünyasında bir isim daha koronavirüse yakalandı. 'da daha önce Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in COVID-19 testleri pozitif çıkarken başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp Yusuf Günay'ın tedbir amaçlı hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

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"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.

Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

Yusuf Günay, 3 gün önce kontrole giderek test yaptırmıştı. O günden beri hastanede müşade altına tutulan Günay, kendi twitter adresinden yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.