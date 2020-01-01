Galatasaray'da Yusuf Günay'ın testi pozitif çıktı
Spor dünyasında bir isim daha koronavirüse yakalandı. Galatasaray'da daha önce Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in COVID-19 testleri pozitif çıkarken başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüp Yusuf Günay'ın tedbir amaçlı hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.
Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."
Yusuf Günay, 3 gün önce kontrole giderek test yaptırmıştı. O günden beri hastanede müşade altına tutulan Günay, kendi twitter adresinden yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.