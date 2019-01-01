Galatasaray'da Younes Belhanda kaç maç yok? Belhanda, Club Brugge maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Younes Belhanda'nın çenesinde kırıklar oluştuğunu açıkladı. Peki Belhanda kaç maç oynamayacak?

'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, maçında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmişti.

Sarı kırmızılılar, Belhanda'nın çenesinde iki kırık tespit edildiğini ve ameliyat edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."

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Belhanda kaç maç sahalardan uzak kalacak?

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Sarı kırmızılılar, 18 Eylül Çarşamba günü ile karşılaşacak. Ardından 22 Eylül Pazar günü 'a konuk olacak olan sarı kırmızılılar, 28 Eylül Cumartesi günü 'yi ağırlayacak.

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kaç maç sahalardan uzak kalacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.