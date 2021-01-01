Galatasaray'da yönetim karıştı: Mustafa Cengiz'in istifası isteniyor

Sarı-kırmızılı ekipte başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamaların ardından kendi yönetiminin hedefinde.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in açıklamaları yankısını sürdürürken yönetim için yeni bir iddia gündeme geldi.

Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular hakkında söyledikleri Florya'da işleri karıştırdı.

Mustafa Cengiz ne söyledi?

GSTV'de yaptığı açıklamalarda Mustafa Cengiz futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet şereflerini hatırlasınlar." demişti.

"Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar."

"Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor."

"Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli."

Yönetim kurulu, Cengiz'in istifasını istiyor

NTVSpor'da yer alan habere göre; Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

İplerin kopma noktasına geldiği sarı-kırmızılılarda üyeler, başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti.

Mustafa Cengiz istifa edecek mi?

Kendi yönetiminin istifa çağrısında bulunduğu Mustafa Cengiz ise bu konuyu gündeminde tutmuyor.

Galatasaray Başkanı istifa teklifini geri çevirerek başkanlığa aday olacağını ve yeniden seçileceğine inandığını söyledi.

Galatasaray başkan adayları

Galatasaray'da yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan 4 isim var.

Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca’dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da başkanlık adaylığını açıkladı.

Mustafa Cengiz'in de aday olması halinde sarı-kırmızılı ekipte 5 isim başkanlığa adaylığını koymuş olacak.

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