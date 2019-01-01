Galatasaray'da yeni transfer Lemina sakatlandı
Yorum()
AA
Galatasaray'ın yeni transferi Lemina, sarı kırmızılı taraftarlar ile buluştuğu ilk maçta sakatlık geçirdi.
Gabonlu oyuncu Kasımpaşa karşılaşmasının 30. dakikasında yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Lemina sakatlık pozisyonu sonrasında teknik heyete karnını gösterirken kameralara yansıdı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce de karın kaslarında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.