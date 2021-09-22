Galatasaray'da yeni transfer Gustavo Assunçao ilk maçında nasıl oynadı?

Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı formayla ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı.

Galatasaray'ın Portekiz'in Famalicao takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Gustavo Assunçao, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer almış, fakat oyuna girmemişti.

Kayserispor deplasmanında yeni takımıyla ilk maçına çıkan Assunçao, ikili mücadelelerde zayıf kalmasına rağmen topla oynama ve pas organizasyonu alanlarında sahanın en aktif ismiydi.

90 dakika sahada kalan Assunçao, Galatasaray adına maçın en fazla mesafe kat eden ismiydi. Sarı kırmızılılarda koşu mesafesi istatistiğinde ilk beşe giren oyuncular şu şekilde sıralandı:

Assunçao: 11.001 km

Yedlin: 9.872 km

Nelsson: 9.712 km

Taylan: 9.585 km

Alpaslan: 9.439 km

21 yaşındaki Brezilyalı hakkında maçın ardından yapılan yorumlarda otoriteler ve taraftarlar ikiye bölündü. Alınan kötü sonucun da etkisiyle Assunçao'nun performansını yetersiz bulanlar olduğu gibi, daha ilk maçı olduğunu vurgulayıp geleceği işaret edenler de vardı.

Assunçao'nun istatistikleri

Topla buluşma: 91

Şut: 1

Kilit pas: 1

Pas isabeti: %90.9 (70/77)

Rakip yarı sahada pas isabeti: %80 (24/30)

İkili mücadele başarısı: %33.3 (3/9)

Hava topu: %50 (1/2)

Top kapma: 1

Pas arası: 2

Kazanılan top: 2

Kaybedilen top: 13

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