Galatasaray'da yeni transfer Gustavo Assunçao ilk maçında nasıl oynadı?
Galatasaray'ın Portekiz'in Famalicao takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Gustavo Assunçao, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer almış, fakat oyuna girmemişti.
Kayserispor deplasmanında yeni takımıyla ilk maçına çıkan Assunçao, ikili mücadelelerde zayıf kalmasına rağmen topla oynama ve pas organizasyonu alanlarında sahanın en aktif ismiydi.
90 dakika sahada kalan Assunçao, Galatasaray adına maçın en fazla mesafe kat eden ismiydi. Sarı kırmızılılarda koşu mesafesi istatistiğinde ilk beşe giren oyuncular şu şekilde sıralandı:
Editörün Seçtikleri
Assunçao: 11.001 km
Yedlin: 9.872 km
Nelsson: 9.712 km
Taylan: 9.585 km
Alpaslan: 9.439 km
21 yaşındaki Brezilyalı hakkında maçın ardından yapılan yorumlarda otoriteler ve taraftarlar ikiye bölündü. Alınan kötü sonucun da etkisiyle Assunçao'nun performansını yetersiz bulanlar olduğu gibi, daha ilk maçı olduğunu vurgulayıp geleceği işaret edenler de vardı.
Assunçao'nun istatistikleri
Topla buluşma: 91
Şut: 1
Kilit pas: 1
Pas isabeti: %90.9 (70/77)
Rakip yarı sahada pas isabeti: %80 (24/30)
İkili mücadele başarısı: %33.3 (3/9)
Hava topu: %50 (1/2)
Top kapma: 1
Pas arası: 2
Kazanılan top: 2
Kaybedilen top: 13
Daha fazlası için:
YORUM | Galatasaray'ın takım savunması böyle bir hezimetin sinyallerini veriyordu!
Galatasaray, Fatih Terim döneminde bir ilki yaşadı