Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Hedefte Douglas, Okay ve Deniz Türüç var

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray; Douglas, Okay Yokuşlu ve Deniz Türüç transferlerine yoğunlaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı lider Başakşehir'in 8 puan arkasında sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, bonservisi Barcelona'da bulunan ve bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Douglas transferinde sona yaklaştı.

Sarı kırmızılı yönetim, hem Barcelona'yla hem de Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda biten Brezilyalı sağ bek ile anlaşmaya vardı.

Terim, Deniz Türüç'ü istiyor

Fatih Terim'in en beğendiği yerli futbolculardan olan Deniz Türüç, yeniden Galatasaray'ın radarına girdi.

Sarı kırmızılılar, bu transfer için Kayserispor'un kapısını 3-4 milyon euro arasında bir teklifle çalacak.

Okay için şartlar zorlanacak

Galatasaray yönetimi, orta saha problemini Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu transfer ederek çözmek istiyor.

Okay'ın transferi diğer futbolculara göre daha zor gözükse de İspanyol kulübüne kiralama formülü de sunulacak.