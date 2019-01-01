Galatasaray'da şimdi ne olacak? Mustafa Cengiz, mahkeme kararıyla görevine devam edebilir mi?
Cumartesi günü gerçekleşen Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, kararı mahkemeye taşıyacak.
Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
İbra etmek nedir? Mali ve idari yönden ibra etmek ne demek?
Spor Toto Süper Lig’de lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 23 Mart Cumartesi günü gerçekleşen genel kurul toplantısında çıkan kararla karıştı.
Mustafa Cengiz başkanlığındaki 89. Yönetim Kurulu'nun, 29 Mayıs 2018’den itibaren süren dönemi mali açıdan oy çokluğu ile ibra edilirken, idari açıdan ise ibra edilmedi.
Mustafa Cengiz yönetimi neden idari yönden ibra edilmedi?
Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında karara ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, “Görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız bir şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelelere geçecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir” diyerek ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacağını dile getirdi.
Mahkeme 'tedbir' kararı verirse...
Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü’nün 87. maddesinin 22. bendine göre Yönetim Kurulu, Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak zorunda. Bu süre içerisinde mahkeme tedbir kararı verirse seçim olmayacak. Ancak mahkeme tedbir kararı vermezse seçime gidilecek.
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Mustafa Cengiz seçim olursa aday olabilecek mi?
Mahkeme tedbir kararı vermezse, Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu tüzükteki “Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler” maddesi uyarınca, 25 Mayıs’ta gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da aday olamayacak.