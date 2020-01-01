Galatasaray'da sıcak gelişme: Diagne yok Falcao var!

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına gidecek kamp kadrosu belli oldu. Senegalli golcü Diagne son anda kadrodan çıkarıldı, Falcao ise kadroda...

, Süper Lig’in 15. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanın ardından zorlu maçın kamp kadrosu da belli oldu.

Senegalli golcü Mbaye Diagne, son anda kadrondan çıkmak zorunda kaldı. Golcü oyuncunun aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıktığı için, Diagne tedbir amacıyla kamp kadrosuna alınmadı. Diagne'ye yapılan testlerin ise negatif çıktığı açıklandı.

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Öte yandan uzun zamandır kadroda yer alamayan Radamel Falcao da Trabzon'a götürülen isimler arasında yer aldı. Kolombiyalı golcü takımının son sekiz resmi maçında forma giyememişti. En son deplasmanında sahaya çıkan Falcao, bu sezon oynadığı altı lig maçında beş gol kaydetti.

Daha fazla takım

Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.