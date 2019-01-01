Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı
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2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi biten Selçuk İnan, 1 yıl daha Galatasaray'da. Sarı kırmzılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Selçuk'un yıllık 4 milyon TL alacağını açıkladı.
✍ Kaptan Selçuk İnan'la bir sezon daha!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2019
🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 Süper Lig
🏆 🏆 🏆 🏆 Türkiye Kupası
🏆 🏆 🏆 🏆 Süper Kupa pic.twitter.com/mwttQjDk0y
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."