Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray kaptanıyla 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atarken, Selçuk'un 4 milyon lira alacağı açıklandı.

2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi biten Selçuk İnan, 1 yıl daha 'da. Sarı kırmzılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Selçuk'un yıllık 4 milyon TL alacağını açıkladı.

✍ Kaptan Selçuk İnan'la bir sezon daha!



🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 Süper Lig

🏆 🏆 🏆 🏆 Kupası

🏆 🏆 🏆 🏆 Süper Kupa pic.twitter.com/mwttQjDk0y — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2019

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

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Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."