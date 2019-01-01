Galatasaray'da Selçuk İnan'ın akıbeti belli oldu! Galatasaray'dan transfer haberleri 7 Ocak

Stoper ve forvet transferine öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da uzun yıllardır görev yapan Selçuk İnan'ın akıbeti belli oluyor.

Fanatik' te yer alan habere göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı yönetim yeni kontrat teklif etmeyecek ve yollar sezon sonunda ayrılacak.

Öte yandan yıllık 3 milyon euro garanti ücret kazanan Selçuk İnan cephesinden Galatasaray yönetimine yıllık ücrette indirim önerisi gelmedi.

Aslan'ın Serdar Aziz tavrı net

Galatasaray'da satılık listesine koyulduktan sonra özellikle Fenerbahçe'nin dikkatini çeken Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulübe oldukça yakın ancak Galatasaray'ın talepleri bu transferi zorluyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük 'ün haberine göre Galatasaray, Serdar Aziz'in transferi için bonservis talep ederken oyuncu ise kulüpte bulunan 1.8 milyon euro'luk alacağını öne sürerek alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

Serdar Aziz'in bu isteğini reddeden Galatasaray, oyuncuya kalan alacaklarının ödeneceğini bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncunun Bursaspor'dan transfer edildiği ücretin getirilmesi durumunda takımdan ayrılığına izin vereceğini aktardı. Serdar Aziz, 2016'da Bursaspor'dan Galatasaray'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'ye çevirdiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yetkilileri, bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ve Valencia'nın yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncu için İspanyol kulübüyle temasa geçti.

Haberde Batshuayi'nin Valencia'dan yıllık 4 milyon euro kazandığı da kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Valencia'da sadece 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 22 resmi maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.

Galatasaray'da Batshuayi sesleri

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'ye çevirdiği belirtildi.

TRT Spor' da yer alan habere göre Galatasaray yetkilileri, bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ve Valencia'nın yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncu için İspanyol kulübüyle temasa geçti.

Haberde Batshuayi'nin Valencia'dan yıllık 4 milyon euro kazandığı da kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Valencia'da sadece 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 22 resmi maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.

Maicon için Başakşehir iddiası

Galatasaray'dan ayrılacağı haberleri çıkan Maicon'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takvim 'de yer alan habere göre, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Brezilyalı oyuncunun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'ın Maicon'u göndermemesi durumunda Başakşehir rotayı Serdar Aziz'e çevirecek.

Aslan, Maicon'un fiyatını belirledi

Devre arası transferleri için kaynak yaratma arayışında olan Galatasaray, satılma ihtimali olan futbolculardan Maicon'un bonservisini belirledi.

A Bola 'nın haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için sarı kırmızılıların kapısını çalan Flamengo, 6 milyon euro cevabını aldı.

Bu ücret Brezilya ekibi tarafından yüksek bulundu ve transfer görüşmeleri donduruldu.

Galatasaray'ın Mangala aşkı bitmiyor

Serdar Aziz ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, stoper transferinde gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Habertürk 'ten Erhan Adıgüzel'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, transfer listesinin başına Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eliaquim Mangala'yı aldı.

Fransız savunmacının transferi için Inter ve Marsilya ile yarışan sarı kırmızılılar, bu transfer için Fernando'nun Mangala ile dostluğundan faydalanmak istiyor.

Porto'da ve Manchester City'de uzun süre Mangala ile top koşturan Fernando, eski takım arkadaşına Türkiye’ye gelmesi yönünde çağrıda bulundu.

Demba Ba'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilen Demba Ba, beIN Sports 'a açıklamalarda bulundu.

Senegalli forvet, transfer süreciyle ilgili soruyu "Çok az daha bekleyin." diye cevapladı.

Shanghai Greenland Shenhua forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiralamak isterken, Fatih Terim'in onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

Galatasaray, Gökhan Töre'yi istiyor

Akşam 'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Gökhan Töre'yi uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Terim’le yeniden kendini bulacağına inanan Gökhan, Galatasaray'a katılmaya hazır.

Kjaer harekatı!

Ajansspor 'un haberine göre; Serdar Aziz'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, tanıdık bir isme yöneldi.

Sarı kırmızılılar, geçmişte Fenerbahçe forması giyen Sevillalı Simon Kjaer'i kadrosuna geçmek için harekete geçti.

Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun kulübüne 5 milyon euro, kendisine ise yıllık 2 milyon euro'dan olmak üzere 3 senelik sözleşme teklif eti.