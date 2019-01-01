Galatasaray'da duruşma ertelendi, seçim olacak mı? Duruşma ne zaman yapılacak?

Galatasaray'da haftalardır beklenen kritik duruşma ertelendi. Peki Galatasaray seçime gidecek mi?

'da kritik duruşma ertelendi! Kongrede ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi mahkeme aracılığıyla idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülmesi gereken duruşma ertelendi. Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray'da seçim yapılacak mı?

Galatasaray camiası mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. Eğer ertelenen duruşmada tedbir kararının devamı çıkarsa Galatasaray yönetimi seçime gitmeyecek, mevcut yönetim görevine devam edecek. Ancak duruşmadan tedbir kararının kaldırırması yönünde bir karar çıkarsa Mustafa Cengiz yönetimi seçim kararı alacak ve bir dönem adaylığını da koyamayacak.

Yeni duruşma ne zaman yapılacak?

Artık tüm gözler mahkemede. Ertelenen duruşmanın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Duruşmanın mahkeme hakiminin seçimler nedeniyle izinli olması nedeniyle ertelendiği öğrenildi.