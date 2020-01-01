Galatasaray

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

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Ozornwafor
Galatasaray.org
Galatasaray, TFF'ye bildirdiği A Takım listesinde Valentine Ozornwafor'a yer vermedi.
Galatasaray Futbol Takımı'nda Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

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    Kaleciler:  Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk

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    Defans:  Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes

    Orta saha:  Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu

    Forvet:  Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol

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