Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Faruk Süren'i ikna etmeyi planlıyor

Galatasaray Genel Kurulu'nda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi ve karara karşı üyeler, başkanlık için Faruk Süren'i ikna etmek istiyor.

'da ibrasızlık kararının etkileri sürüyor.

Sabah'ın haberine göre ibrasızlık kararına karşı üyeler, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermemesi halinde, başkan adayı olması için Faruk Süren'i ikna etmeyi planlıyor.

Galatasaray yönetimi, ibrasızlık kararının bozulmaması için kararı mahkemeye taşırken, bir yandan kararın bozulmaması ihtimalini de değerlendiriyor.

Genel kurul sırasında Mustafa Cengiz ile görüşen Faruk Süren, "Temmuz'da seçime gideceğini açıkla ve aday ol, yoksa ibra etmeyecekler" uyarısında bulunmuştu.

Fanatik'in haberine göre ise diğer yandan muhalif taraf, ortak aday üzerinde anlaşmaya çalışırken, öne çıkan isimler Eşref Hamamcıoğlu, Ozan Korkut, Mehmet Helvacı ve Dursun Özbek oldu.