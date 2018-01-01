Galatasaray'da Maicon gidiyor, Miranda geliyor

Maicon ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Inter'in tecrübeli stoperi Miran'dayı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Maicon'u devre arasında 5 milyon euro'ya Al Hilal'e satmaya hazırlanan Galatasaray, bir başka deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için kollarını sıvadı.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, daha önce de transfer teklifinde bulunduğu Inter'in 34 yaşındaki stoperi Miranda'yı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sarı kırmızılı yönetim, İtalyan deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon Inter'de 799 dakika şans bulabilen Miranda'yı kadrosunda görmekte ısrarcı olurken; Brezilyalı futbolcu da sarı krımzılı formayı giymeye sıcak bakıyor.